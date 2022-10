Toitumisekspert räägib, kuidas taltsutada magusaisu

Valesti panevad meid toituma teadmatus ja mugavus

Miks siis inimesed nii valesti söövad? Seda Pitsi sõnul Eestis põhjalikult uuritud ei ole. «Üldiselt kipuvad peamisteks põhjusteks olema teadmatus ja mugavus. Kuigi tasakaalus toitumise olulisusest on räägitud palju, siis kõigini ei ole need teadmised endiselt jõudnud. Lisaks on puudulik inimeste oskus ise toitu valmistada – kui poed on valmistoitu täis ja kullerid ka restoranide toidu igaühele lihtsa vaevaga koju toovad, ei õpigi paljud inimesed toiduvalmistamise põhitõdesid ära. Mugavam on ju süüa kellegi teise tehtud valmistoitu,» põhjendas Pitsi.

«Kolmanda põhjusena mainitakse tihtipeale rahakotti, kuid kui võrrelda poest ostetava valmistoidu ja ise tehtud roogade hindu, siis võib viimane hoopis odavamaks osutuda. Sageli kulutame suure osa rahast toitudele, mida me tervise seisukohast üldse sööma ei peaks ja siis kurdame, et kala, köögiviljade või pähklite ostmiseks raha ei ole,» rääkis ekspert.

Tasakaalus toidulaud aitab isusid taltsutada

Olukorra parandamine peaks lähtuma konkreetse inimese harjumustest. «Kui vähegi võimalik, tuleks püüelda selle poole, et osta vähem töödeldud toitu ja valmistada road ise. Kui see mingil põhjusel võimalik ei ole, tuleks toodete valimisel jälgida, et need sisaldaks võimalikult vähe soola, lisatud suhkruid ja küllastunud rasvhappeid, samas võiksid sisaldada rohkelt kiudaineid. Janu korral tuleks alati eelistada tavalist vett,» juhendas Pitsi.