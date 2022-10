Kasvajas elavad mikroobid aitavad neid ka hävitada!

Mikroobid on elusolendid, mis on palja silmaga nägemiseks liiga väikesed. Meie kehas elab rohkem mikroobe kui inimrakkude koguarv ja neid võib leida ka sellistest elunditest nagu kõhunääre, mida omal ajal peeti mikroobivabaks. Subhajyoti De, Rutgersi Vähiinstituudi juhtivteadur ja uuringu vanemautor koos kolleegidega hakkas uurima, kas pankrease kasvajates leidub mikroobe ja kas neil on mõju vähi progresseerumisele või ravile. Mikroobide uurimine kasvajates on aga keeruline, kuna kõik patsiendid on erinevad ja mikroobide hulk suhteliselt väike.