«Põhjamaade inimeste jaoks peaks olema september kuni detsember hea serotoniinitasemega aeg ehk bioloogilises mõttes depressiooni ei teki, kuid selle saame oma mõtteviisiga tekitada,» nendib Raava. Ta lisab, et tegelikult algab uus etapp, mis on küll suvega võrreldes aeglasem, kuid pakub see-eest rohkelt uusi võimalusi. «Suveperioodil võib depressioon süveneda, sest palju on rõõmu, sära ja toimetamist ning need, kes on passiivsemad, nende jaoks läheb kontrast liiga suureks,» selgitab Raava hooajalise depressiooni tagamaid. Sügis on just õige aeg hoo maha tõmbamiseks ning rahulikuma eluviisi sisseseadmiseks.