Miks osteti Soome apteegid jooditablettidest tühjaks?

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium otsustas uuendada jooditablettide juhendit, soovitades leibkondadel kiirgusohu korral osta ühekordne doos kõigile inimestele vanuses 3–40 aastat, kirjutab Yle.fi.

Selline uudis tegi inimesed ärevaks ning pani apteeki kiirustama. Soome apteekide liit on soovitanud inimestel jooditablette mitte koguda. «Jooditablette tuleks osta vaid siis, kui majapidamises elab alla 40-aastaseid inimesi või rasedaid. Aegunud jooditabletid tuleks meditsiinijäätmetena apteeki tagastada,» kirjutas ühingu farmaatsiadirektor Charlotta Sandler teisipäevases pressiteates.

Juhendi varasemaid suuniseid sel teemal ajakohastati viimati aastal 2002. Uued soovitused põhinevad aga Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2017. aastal muudetud juhistel.

«Tuumajaama avarii korral võib keskkonda sattuda radioaktiivne jood, mis võib koguneda kilpnäärmesse. Kõige kahjulikum on see lastele, kellel on suurte kiirgusdooside tõttu suurem risk haigestuda kilpnäärmevähki,» seisis ministeeriumi avalduses.

Eesti Keskkonnaameti kriisinõunik Teet Koitjärv selgitas ERRile, et praegu käib Soomes suur kiirgus- ja tuumaõiguse reform ning selle raames on uuendatud 2002. aastast kehtinud soovitusi jooditablettide kohta.

«Kõikidel riikidel, kellel on aatomelektrijaamad töös, on sisuliselt kohustus tagada teatud jooditablettide varu teatud piirkonnas tuumajaama ümber juhul, kui seal tekiks õnnetus. Siis on joodi profülaktika õigustatud. Aga nendes uutes juhendites on seda ka selgitatud, et see puudutab peamiselt noori inimesi,» rääkis Koitjärv.

Kuidas peaks käituma Eestis?

Terviseameti peaspetsialist Ave-Triin Tolk ütles ERRile, et terviseamet on teadlik Soome meedias ilmunud artiklist. «Eesti erineb Soomest selle poolest, et meil siin tuumajaamasid ei ole. Seega pole eestlastel jätkuvalt vaja jooditablette osta ega kodus hoida,» märkis Tolk.

Kui Eestis peaks olema kiirgusohu tase suurenemas, siis teavitatakse sellest elanikkonda, aga praegu on olukord stabiilne ja apteeki tormama ei pea, lisas ta.