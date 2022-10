Kuidas toitumisega menstruatsioonivalu vähendada

Uuringud on näidanud, et kõrge oomega-3 rasvhapete ja vähese töödeldud toidu, õli- ja suhkrusisaldusega dieedid vähendavad põletikku, mis on menstruaalvalu peamine põhjus.

Emaka lihased tõmbuvad kokku prostaglandiinide tõttu, mis on aktiivsed põletikulistes reaktsioonides. Mõõtmistel leiti, et vegandieet (mis välistas loomsed rasvad) enne menstruatsiooni vähendas põletike esinemissagedust.

"Toitumise mõju uurimine algas sellest, et otsisin võimalusi leevendada menstruatsioonivalu, mida ma isiklikult kogesin. Tahtsin mõista seoste taga olevat teadust. Erinevate toitude tundmaõppimine, mis suurendavad ja vähendavad põletikku ja seetõttu suurendavad või vähendavad menstruaalvalu, näitas, et toitumine on üks paljudest mõjutajatest, mis sageli tähelepanuta jäetakse. Loodan, et see uuring aitab neil, kellel on menstruatsioon, vähendada valu, mida nad kogevad, ja näidata terviklike ravivõimaluste olulisust, ”ütleb Rutgersi ülikooli posterettekande juhtivautor Serah Sannoh.