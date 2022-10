Teadlased avastasid, mis lööb maksast rasva välja

Thomas Schereri ja Matthäus Metzi läbi viidud uuringu eesmärk oli tuvastada leptiini mõju maksa rasvade ainevahetusele inimeste puhul. Hormoon leptiin ringleb veres ja selle hulk on seotud rasvamassiga – selle oluline ülesanne on anda ajule küllastustunde signaal. Lisaks isu kontrollimisele osaleb see ka glükoosi ja rasvade metabolismi reguleerimises.

Neid toimeid vahendab autonoomne närvisüsteem, mis seob aju perifeersete elund(kondadega), nagu maks ja rasvkude. Inimese rekombinantne leptiin (metreleptiin) on heaks kiidetud lipodüstroofia raviks. Nendel leptiini puudulikkusega patsientidel vähendab metreleptiin maksa rasvade sisaldust sõltumata toidu tarbimisest. Selle aluseks olev mehhanism on aga olnud ebaselge.

Uuring viitab seetõttu sellele, et leptiin reguleerib ka inimestel maksa rasvasisaldust aju ja autonoomse närvisüsteemi kaudu, selgitas uuringu juht Thomas Scherer ajakirjas Medical Xpress. «Meie tulemused näitavad, et leptiin stimuleerib sarnaselt varem loommudelites tehtud tähelepanekutele lipiidide vabanemist ka inimeste maksast ja vähendab seega kesknärvisüsteemi ja vagusnärvi kaudu maksarasva.»

Teadlased oletavad seega, et leptiin võib takistada rasvmaksa teket sõltumata selle söögiisu pärssivast toimest. Lisaks viitab uuring sellele, et aju mõjutab inimeste autonoomse närvisüsteemi kaudu maksa rasvade ainevahetust. See võib avada uusi ravivõimalusi, mis hõlmavad kesknärvisüsteemi, et vältida laialt levinud rasvmaksahaigust.