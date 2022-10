Matemaatikageenius Alan Turing kandis jalgrattaga sõites terviseprobleemi tõttu gaasimaski

Mis on heinapalavik ehk õietolmuallergia?

«Aastad on õietolmu kontsentratsiooni ajastuse ja taseme osas erinevad ning seetõttu võib mõnel aastal olla allergikul sümptomeid vähem ja teisel rohkem,» selgitas ta. Allergoloog lisas, et kõige sagedamini on selleks n-ö väliseks vaenlaseks õietolm, aga ka kodutolmulestad või koduloomad võivad allergiat põhjustada.

Allergia sümptomite ilmnemisel on esmatähtis allergeeniga kokkupuute vähendamine. «Kui probleemiks on õietolmuallergia, siis vältida akende avamist ning pesu kuivatamist õues ning väljas liikudes võiks kasutada päikseprille silmade kaitsmiseks,» lausus dr Okas. Sümptomite leevendamisel aitavad ka tõhusad allergiaravimid. «Esimene soovitus on allergiatablett ehk antihistamiinikum, mida on mõistlik kasutada õietolmuhooajal hommikuti,» sõnas dr Okas.