Võimas põletikku pidurdav ensüüm kaitseb silmi diabeedi ja enneaegse sünnituse korral

William Caldwell märgib, et kui A1 on täielikult elimineeritud, surevad hiired ja inimesed ammoniaagimürgistusse, kuna A1 teine ​​​​oluline ülesanne on aidata kõrvaldada ammoniaaki, mis tekib siis, kui valgud, mis on keha põhiline ehitusmaterjal, on lagunenud.