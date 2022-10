Oktoobris algas gripiviiruse hooaeg

Peamised haigestumise põhjustajad on praegu rinoviirused, mille osakaal on muude viiruste seas kasvanud 31,8 protsenti. Rinoviirustele on iseloomulikud aevastamine ja nohu, esineb ka valulik kurk. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik. Haigust põetakse kergelt, väikese palaviku ja eriliste sümptomiteta. Paragripiviiruste osakaal moodustas eelmisel nädalal 22,7 protsenti ning SARS-CoV-2 viiruste osakaal on 18,2 protsenti. Gripiviiruse laiemat levikut elanikkonna seas ei ole veel täheldatud, registreeritakse üksikuid juhte. 40. nädalal kinnitati laboratoorselt kaks A-gripiviirust.