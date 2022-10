Kas kokkuhoiu nimel külma veega kätepesu tagab kaitse viiruste vastu?

«Korrektne kätepesu on kõige tõhusam viis, kuidas ennetada ja piirata haiguste levikut – praegusel viiruste perioodil peaks iga inimene taas pandeemia-aegsed reeglid meelde tuletama ning käte pesemisele ja kuivatamisele rohkem aega pühendama,» sõnas Parik.

Tema sõnul kaaluvad paljud ettevõtted, ametiasutused ja pered võimalusi, kuidas erinevaid igakuiseid kuluridu vähendada ning elektrilt, veelt ja küttelt kokku hoida. See on tekitanud küsimuse, kas külm vesi suudab ikka kätelt ohtlikud bakterid ja mikroobid eemaldada.

«Hea uudis on see, et käte hügieenilise puhtuse saavutamiseks ei pea sugugi ilmtingimata kuuma vett kasutama – kui inimene rohke seebiga oma peopesad, küünealused ja sõrmevahed korralikult puhtaks peseb ning baktereid mööda ruumi laiali paiskava puhuri asemel paberrätiku või keskkonnasäästliku kätekuivatusrulli abil kuivatab, piisab hügieenilise puhtuse saavutamiseks ka leigest või isegi külmast veest,» kinnitas Lindströmi esindaja.

Lindström on viinud Eestis läbi uuringud ja Katleen Pariku sõnul on need näidanud, et tervelt 33 protsenti inimestest ei kasuta käte pesemisel seepi ning 10 protsenti ei armasta üldse päeva jooksul käsi pesta. Need arvud on kindlasti põhjuseks, miks tasub üle korrata olulisimad kätepesureeglid.

Pese mitu korda päevas