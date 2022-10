Tegevusjuhendaja: märgake vanemaid inimesi enda ümber

Mulle tundub, et pensionile jäädes kaotatakse tihti justkui oma väärtus ühiskonnas, aastaid kestnud ja sissejuurdunud elulaad on päeva pealt muutunud ja muud eesmärgistatud tegevust justkui ei ole. Tekib tunne, et mind ei ole enam vaja. Samamoodi- kui kaaslane lahkub nende kõrvalt, siis on emotsionaalne löök suur ja tihti elu mõte kaob.

Sotsiaalne aktiivsus ja suhtlemine on vaimse tervise hoidmisel oluline- mälu vajab pidevat stimulatsiooni. Muidu tuleb tõesti see mandumine- jäädakse üksi, hakatakse end eraldama ja lõpuks ei tahetagi kedagi näha. See on väga halb.

Väga head on erinevad ühistegevused, näiteks Väärikate Ülikool, mis on läbi aastate olnud populaarne. Ühe lihtsa ajaveetmisvõimalusena soovitan lauamängude mängimist. See mitte ainult ei too inimesi kokku meelelahutuseks aga aitab hoida vaimu erksana. Teadupoolest on naermine tervisele hea. Ma loen hetkel ühte erialast raamatut Wendy Mitchelli «What I wish people knew about dementia,» kus hooldaja toob välja, et kui eakas elab korteris, siis oleks hea, kui korteri aknad oleksid tänava poole. Meie jaoks võib see olla väike asi, aga inimesele, kes on ainult kodus nelja seina vahel, on see väga oluline. See tekitab neile justkui turvalise atmosfääri ja ühtekuuluvustunde. Aktiivne tegutsemine, sõpradega suhtlemine ja kodust väljas käimine hoiab eakat ka füüslises mõttes liikuvana ning vähendab kodus kukkumise riski.