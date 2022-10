AVASTUS ⟩ Suitsetajad võivad põhjustada teistele mitu karmi haigust naha kaudu

Kliinilises uuringus osales 10 tervet mittesuitsetajat, kes olid vanuses 22–45 aastat. Igaüks neist kandis kolm tundi tubaka põlemisel tekkinud jääkainetega immutatud riideid ja kas kõndis või jooksis jooksulindil iga tund vähemalt 15 minutit, et kutsuda esile higistamine ja suurendada tubakasuitsu jääkainete omastamist läbi naha. Osalejad ei teadnud, et riietel on tubaka jääkained. Seejärel koguti osalejatelt korrapäraste ajavahemike järel vere- ja uriiniproovid, et tuvastada jääkainete poolt põhjustatud valgumuutused ja oksüdatiivse stressi markerid. Kontrollrühma inimesed kandsid puhast riietust.