Kas Putinist on kehva tervise tõttu saanud hologramm?

«See võib olla Putin, see võib olla «kollektiivne Kreml» või see võib olla hologramm,» nenditi Ukraina kaitseministeeriumist Daily Star andmetel.

Kanali General SVR Telegram allikad on vihjanud, et Putin ei saa kehva tervise tõttu enam koosolekutel osaleda ja ta seisund on halvenemas. Erinevate allikate väidete kohaselt võib Putin põdeda Parkinsoni tõbe kui ka vähki.

Kes on aga kollektiivne Kreml? Ukraina kaitseministeerium on esitanud teooria, mille kohaselt on Venemaa eesotsas pigem kollektiivne süsteem kui üksainus diktaator. «Väga oluline on mõista, et Putin on praegu kollektiivne kuvand, režiim, teatud kollektiivne süsteem.

Aina enam selles kollektiivses süsteemis ei seisa selle taga mitte diktaator ise või kes iganes temana esineb, vaid tegelikult mingi ring,» ütlesid allikad kaitseministeeriumist.