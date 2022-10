Maksavähi ja kohvi joomise vahel on üllatav seos

Viimaste aastate jooksul tehtud uuringud on näidanud, et kohvi regulaarsest joomisest võib olla kasu tervisele. Üks kasutegur võib peituda maksavähi riski alanemises. Teadustöö tulemused viitavad, et kaks või kolm tassi kohvi päevas võib vähendada riski haigestuda maksavähki 38 protsenti. Kui suurendada tarbimist nelja või enama tassini päevas, võib haigestumise risk langeda 41 protsenti. Info valguses asusid teadlased ka mõtlema, mis juhtuks, kui kõik maailma mittekohvijoojad hakkaksid tarbima iga päev kaks või neli tassi kohvi.