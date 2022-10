Hanna ja Viktoria vajavad raskete terviseprobleemide ületamiseks kaasmaalaste abi

Ühes sellises peres kasvab rõõmsameelne tüdruk Viktoria, kes sel sügisel kooliteed alustas. Sarnaselt Hannale sündis Viktoriagi enneaegsena ning põeb lisaks rasket kopsuhaigust – hingamisteede stenoosi. Kuue aasta eest tehti lapsele ulatuslik hingamisteede operatsioon, et laps võiks vabaneda trahheostoomist ehk kunstlikult loodud hingamisavast hingetorus. Tänaseks see nii ka on, kuid haigusest tulenevate komplikatsioonide tõttu mängib ravitoit siiani Viktoria elus asendamatut rolli. Loomulikul teel ei suuda Viktoria süüa midagi peale püreetoidu, seega ilma ravitoiduta oleks lapse eakohaseks arenguks vajaliku toiduenergia, toitainete ja vitamiinide omandamine võimatu.

SA Tartu ülikooli kliinikumi laste toitmisravi õde Kairi Sokk rõhutab ravitoidu olulisust. «Hanna ja Viktoria, nii nagu ka paljud teised lapsed, kes meie toitmisravi konsultatsioonidel käivad, vajavad ravitoitu kasvamiseks ja arenemiseks. Ravitoit ei ole pelgalt toidulisand, vaid vitamiinide, mineraalainete ja kõikide teiste toitainete rikas ravim.»

Laste toitmisravi arst dr Oivi Uibo lisab: «Kuna ravitoitu vajavad lapsed põevad vägagi erinevaid haigusi ning on vägagi erinevas vanuses, on võimalik seda lastele anda kas suu kaudu, nasogastraalsondiga või gastrostoomi kaudu. Meil on suur tänutunne, et Lastefond neid lapsi toetab ning on seda teinud juba ajast, mil haigekassa poolset hüvitist ravitoidule ja toitmisravi tarvikutele üldse ei olnudki.»

Lastefond on raskelt haigetele või puuduliku kaaluiibega lastele ravitoidusegude soetamist toetanud juba 12 aastat, viimased 6 aastat on oma abikäe ulatanud ka kodumaine toidutootja Salvest. Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul abivajate arv aga paraku kasvab. «Esimesed seitse aastat tegelesime põhiliselt selgitustööga, et ravitoit ei ole pelgalt toit, vaid pigem ravim seda vajavatele lastele. Kolm aastat tagasi tuli haigekassa nendele peredele appi ning hakkas osaliselt nasogastraalsondi või gastrostoomi manustatavat ravitoitu kompenseerima. Siiski on fondilt abi paluvate perede arv aasta-aastalt kasvanud, mis omakorda näitab, et raskelt haigete laste pered ei tule siiski sedavõrd suure omaosaluse tasumisega toime. Suurim mure on meil aga suukaudset ravitoitu vajavate lastega, sest täishinnaga ravitoidu ostmine on suur väljaminek kõikide teiste kulude kõrval, mis haige lapsega peredel kanda on. Täna ei ole meil paraku muud võimalust, kui paluda jätkuvalt heade annetajate abi, sest ravitoit ei tohiks jääda ühelegi seda vajavale lapsele kättesaamatuks,» nendib Ilves.

Lastefond palub tulla annetajatel Hannale ja Viktoriale appi – ravitoidust sõltub nende edasine kasvamine ja areng.

Lapsi saab aidata, tehes annetuse Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi annetuskontodele, märkides selgitusse: «Hanna» või «Viktoria».

Saaja nimi: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Samuti saab helistada lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele. Annetussumma lisatakse sama kuu telefoniarvele:

helistades 900 5025, annetad 5 eurot;

helistades 900 5100, annetad 10 eurot;