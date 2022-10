Hambad on tumedamaks muutunud? Süüdi võivad olla need joogid või toidud

Kohv, must ja roheline tee

Kohv ja tee sisaldavad tanniini, mis põhjustabki hambaemaili värvimuutust ja tumenemist. Kohv on pealegi happeline ja kuna pH tase suus on madalam, tõstab see hammaste kahjustumise riski.

Sojakaste

Selle tume värv jätab sojakastme suure fänni hammastele ka lõpuks jälje. Vältimaks aegamööda sellest põhjustatud hammaste tumedamaks muutumist, kasuta sojakastet toidu maitsestamisel vähem. Joo süües vahepeal ka vett, et eemaldada üleliigne kaste hammastelt.

Punane vein

Sage veini joomine toob hammastele hallika varjundi, mitte ei muuda neid kollaseks, ja seda on ka raskem eemaldada. Vein sisaldab tanniini ja on äärmiselt happeline, mistõttu teeb see ka hävitustööd hambaemaili kallal. Positiivse poole pealt - punane vein ennetab hambaaukude teket.

Valge vein

Kes oleks arvanud, et ehkki see pole tumedat värvi, muudab valge vein hammastel juba olemasolevad tumedamad laigud veelgi silmatorkavamaks. Happelise joogina süvendab see tumedamaks värvunud pindade kahjustumist.

Kommid

Suhkur ei põhjusta ainult hambaauke, see alandab ka suus pH taset ja muudab hambad kahjustustele vastuvõtlikumaks. Suhkur kleepub ka hammastele – see on toit halbadele bakteritele, süvendades kahjustusi ja värvimuutust.

Pese pool tundi pärast kommide söömist hambaid, sest sülg ei pruugi kleepuvat kihti hammastelt eemaldada.

Põldmarjad...