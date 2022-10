Paradoks - mikroobi rünnak hoiab ära esimest tüüpi diabeedi kujunemise

Oma viimases artiklis kirjeldavad Hill, Guillemin ja nende kolleegid uuritavat bakterivalku täpsemalt. Nad jäädvustasid üksikasjaliku pildi BefA struktuurist, et tuvastada selle osad, mis mõjutavad teiste rakkude membraane. Seejärel kirjeldavad nad sebrakala, hiirte ja inimese rakkudega tehtud katsete seeria abil BefA funktsiooni.

See bakterivalk võib häirida paljude rakkude membraane. See, et soolestiku bakterid ründavad konkureerivaid baktereid, on muidugi tavaline. Kuid ootamatult leidsid nad, et BefA rünnakud insuliini tootvate rakkude membraanidele käivitasid nende rakkude paljunemisahela.

Leiud viitavad sellele, et bakteriaalsel sõjapidamisel soolestikus võib olla kehale kasulik mõju, suurendades rakkude hulka, mis suudavad kogu eluea jooksul insuliini toota.

Valk BefA on sooles elutseva bakteriperekonna Aeromonas relv kahe teise bakteriperekonna - Bacillus ja Staphylococcus - vastases sõjas.

Aeromonas hydrophila Foto: CDC/ Dr. W.A. Clark

Meeskond testis ka BefA muundatud versiooni, mis ei suuda rakumembraani häirida. See valgu versioon ei mõjutanud beetarakkude tootmist.

"Arengubioloogias on ka teisi näiteid, kus membraanidesse aukude torkamine on arengu stimuleerimisel kriitilise tähtsusega," ütles Hill, kuid teadlased ei tea veel täpselt, kuidas kahjustus siin rakkude replikatsiooni käivitab. Ka pole veel teada, miks BefA, mis võib tegelikult muuta mitmesuguste rakkude membraane, sihib just insuliini tootvaid beetarakke.