Neli uut kaugteenuste projekti toovad Eesti inimestele arstiabi lähemale

Kaugteenuste neli näidisprojekti

Psoriaasi kaugjälgimine

Esimene töös olev projekt keskendub psoriaasipatsientide raviteekonna terviklikule jälgimisele eri- ja perearstiabis ning rõhub kaasuvate haiguste ärahoidmisele. «Tegemist on keeruka haigusega, sest selle aktiivsus on varieeruv. Siinkohal on patsiendi seisundi jälgimine väga oluline – kui haigus ei ole kontrolli all, on kaasuvate haiguste tekkerisk väga suur ning see tähendab omakorda kulusid tervishoiusüsteemile. Rääkimata inimesest endast,» rääkis projekti tehnoloogiapartner ja dermatoloogiliste haiguste käsitlemise tarkvara Dermtest eestvedaja Priit Kruus.

Dermtesti digitööriistade täiendamiseks töötati välja spetsiaalne tarkvaramoodul, mis seisneb selles, et patsient saab kindla aja tagant ja spetsiaalselt selle haiguse jaoks välja töötatud küsimustikud, millega hinnatakse haiguse raskusastet ja inimese elukvaliteeti. Süsteem võimaldab patsiendil üles laadida fotosid, et arstil oleks selge ja ajakohane ülevaade patsiendi raviteekonnast. «Info põhjal saab arst vajadusel patsienti suunata ning ära hoida kaasuvaid haigusi ja tüsistusi,» lisas Kruus. Ta sõnul on oluline läbi mängida mudel, kuidas patsient eri ravitasandite vahel liigub, sealhulgas perearsti juurest eriarstile ja vajadusel tagasi või teise eriarsti juurde. Samuti on välja töötatud tasumudel, mis motiveerib ravimeeskonda patsiendi elukvaliteedi parandamise suunal töötama.