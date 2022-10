Raksud ja vilin, südamelöögid kõrvades: neli heli kehas, mis annavad märku tervisemurest

Portaalis The Sun tuuakse välja neli erinevat heli, mida keha võib teha, kui midagi on korrast ära.

Vererõhu kõrgenemisel on harva mingeid märgatavaid sümptomeid. Küll aga võib tõvest anda märku tunne, nagu süda tuksuks kõrvades. Ravimata kõrgvererõhutõbi võib suurendada südameinfarkti või insuldi riski.

Kui kuuled vilisemist, sumisemist või isegi sisinat, mis ei saa tulla väliskeskkonnast, võib olla tegu tinnitusega. See on levinud seisund, mida on võimalik ravida. Arsti poole soovitatakse pöörduda, kui kuuled pidevat heli, mis segab magamist või keskendumist. Arst kontrollib sel puhul kõrvapõletiku esinemist või kõrva kogunenud vaiku.