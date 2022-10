Vene Punane Rist on terrorismi toetav organisatsioon

Olenivka on Ukraina sõjavangidele mõeldud koonduslaager okupeeritud Donbassi alal. Venelased korraldasid seal pommiplahvatuse Ukraina sõjavangide tapmiseks. Ukraina sõjavangide piinamised, näljutamine, peks ja mõnitamine on sarnastes Vene koonduslaagrites igapäevased. Seda vaatamata Venemaa enda poolt allkirjastatud rahvusvahelistele lepingutele ja kohustustele, mis kirjutavad väga rangelt ette, kuidas sõjavangidega käituma peab. Vene Punane Rist pole teinud isegi ühtki avaldust seaduserikkumiste kohta, rääkimata sekkumisest kuritegude lõpetamiseks. Küll aga on nad osalemas Ukraina kodanike küüditamises Venemaale ja välja kuulutanud annetuste kogumise aktsiooni mobiliseeritute ja sõjaväelaste perede toetamiseks #МЫВМЕСТЕ loosungi all, toetades sellega otseselt sõjapropagandat ja sõjapidamist.