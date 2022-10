ITK Aasta arsti tiitli pälvis mainekas silmaarst

Aasta arsti sõnul on tema töös peamine märksõna multidistsiplinaarsus, et erinevaid spetsialiste kokku viia ja inimesele raviprotsessis rohkem tuge pakkuda. «Kõik need kolleegid, keda mul vaja läheb, on lähedal. Ma töötan hästi palju koos neuroloogidega, peaaegu igapäevaselt arutame midagi. Kui sa näed silmahaigust, mis on seotud veresoontega, siis vaatad kardioloogi poole ja katsud seda inimest terviklikumalt käsitleda, et ta ei peaks jooksma nagu mööda erinevaid poode,» selgitab dr Kristel Pulges ja lisab, et väga palju sõltub arsti töös ka suhtumisest ja suhtlemisest. «Inimlikkus peab arstile jääma suheldes nii kolleegi kui patsiendiga.»