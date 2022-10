7 ebatavalist sümptomit, mis võivad viidata südameprobleemile

Kui kõhus on tunda tugevaid krampe, on võimalik, et süda kiirgab kõhtu valusignaale. Need võivad muidugi viidata ka gripile või kõrvetistele, aga kui varem ei ole midagi sellist kogenud, tuleks pöörduda arsti poole, et välistada tõsisemad ohud.

Minestamine

Minestamine on vererõhu languse tagajärg ja selle põhjuseks võivad olla mitmed kehahoiaku muutused, aga isegi mõned ravimid. See võib aga olla ka tõsisema probleemi ilming – klapihäirete korral häirunud verevarustus, liiga kiire või aeglane südametöö või aordirebend.

Kui minestamine on üksikjuhtum, pole tõenäoliselt alust muretsemiseks. Kui minestatud on aga korduvalt või sellega on kaasnenud teised sümptomid, tuleks konsulteerida arstiga.

Pearinglus

Pea võib ringi käia kiirest püsti tõusmisest või veevaegusest. Kui pearinglus on püsiv, on aeg pöörduda arsti poole. Kui probleem on südames, tuleneb see tõenäoliselt arterite ummistusest või klapiprobleemist, mis mõjutavad vererõhku.

Surve ülaseljas