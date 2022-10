Teadlased avastasid väga lihtsa viisi kaalu kaotada

«Tahtsime testida mehhanisme, mis võivad selgitada, miks hiline söömine suurendab rasvumise riski,» selgitas vanemautor dr Frank A. J. L. Scheer, Brighami unehäirete osakonna meditsiinilise kronobioloogia programmi direktor. «Varasemad meie ja teiste tehtud uuringud on näidanud, et hiline söömine on seotud suurenenud rasvumise riskiga, rohkema keharasvaga ja kesisema kaalukaotusega. Tahtsime mõista, miks.»

«Selles uuringus küsisime: kas söömise aeg on oluline, kui kõik muu on järjepidev?» ütles üks uuringu autoritest, dr Nina Vujović, Brighami uneosakonna meditsiinilise kronobioloogia programmi teadur. «Ja avastasime, et neli tundi hiljem söömine mõjutab oluliselt meie näljataset, kuidas me pärast söömist kaloreid põletame ja kuidas rasva talletame.»