Kõik, mida pead teadma õigest hambahooldusest

Ühtlasi tuleb hoolikalt valida sobivat hambaharja ja -pastat, kuna valik on väga suur. Niisiis võiks arvestada oma hammaste ja igemete eripärasid. «Levinud on arusaam, et tugevate harjastega hambaharjad ja abrassiivsed hambapastad pesevad põhjalikumalt, kuid tegelikult ei sobi need tundlikele hammastele ja igemetele,» märkis veebiapteeker.