Valu pakub kaitset põletiku eest

Teadlased leidsid kindlaid tõendeid selle kohta, et suur osa jutuksolevate närvide mikroobe mõjutavast toimest pärineb nende eritatavast molekulist, mida nimetatakse aineks P. See aine üksi võib tagasi pöörata enamiku TRPV1 blokeerimise kahjulikest mõjudest. Katsed näitasid ka, et närvirakkude ja mikroobide vaheline signaaliedastus on kahesuunaline - mõned bakteriliigid võivad aktiveerida TRPV1 tootvaid närvirakke, et panna need tootma rohkem ainet P.