Külmunud õla sündroomil on ka geneetiline eelsoodumus

Riskigeenid on seotud külmunud õla sündroomi väljakujunemise tõenäosuse peaaegu kuuekordse suurenemisega, ütleb New Yorgi erikirurgia haigla arst ja uuringu autor Mark T. Langhans. Geenidel on haigusega tugevam seos kui enamikul teistel teadaolevatel riskiteguritel.

Külmunud õlaga patsientidel tekib õlga üha kasvav valu ja seejärel võib õlg peaaegu mitteliigutatavaks muutuda. Tunne on, nagu oleks õlg kinnikülmunud. Külmunud õlg on üks levinumaid õlahaigusi, mis esineb elu jooksul kuni kümnendikul inimestest. Kuigi täpne põhjus on ebaselge, tekib külmunud õlg mõnikord pärast vigastust, operatsiooni või muud haigust, mis vähendab õla liikuvust. Liikumisulatuse kaotus tuleneb õlaliigese ümbritseva kapsli fibroosist (armistumine või paksenemine).

Teatud tegurid suurendavad selle sündroomi tekke riski. Nendeks on diabeet, kilpnäärmehaigused ja suitsetamine. Hiljutised uuringud on näidanud, et risk on suurem ka neil, kelle veresugulastel on sama haigus, mis viitab võimalikule geneetilisele eelsoodumusele. Dr Langhans ja tema kolleegid viisid läbi genoomi hõlmava assotsiatsiooniuuringu, et tuvastada spetsiifilised geenid, mis võivad olla seotud külma õla sündroomi tekke ohuga.

Andmeid uuriti suurest Briti andmebaasist