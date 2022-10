Lisab kukile 10 aastat: teadlased tuvastasid uue pika Covidi sümptomi

Koormustaluvust võrreldes ilmnes, et pika Covidiga rühma hapniku maksimaalne tase oli üldiselt 4,9 ml/kg/min madalam kui taastunud rühmas. Mida see tähendab? Uuringu peamise autori dr Matthew S. Durstenfeldi sõnul on see erinevus võrdne 1,4 metaboolse ekvivalendiga (MET), mis on füüsilise tegevuse ajal tarbitava energia mõõtühik. «See hapniku tipptaseme langus tähendaks ligikaudu 40-aastase naise eeldatavat treeningvõimet 9,5 MET-i, mis langeb 8,1 MET-ni, mis on 50-aastase naise ligikaudne eeldatav treeningvõime,» selgitas ta. Teadlane lisas, et kõik sõltub inimesest – mõnel juhul on pika Covidi mõju veel raskem, osal juhtudel aga oluliselt kergem.