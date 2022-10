Uue koroonatüve kohta tehti muret tekitav avastus

Ajakirjas The Lancet Infectious Diseases avaldatud leiud viitavad SARS-CoV-2 infektsioonide sagenemise riskile sel talvel, välja arvatud juhul, kui uuendatud kahevalentsed vaktsiinid aitavad tõsta elanikkonna immuunsust.

«Kuigi antikehadele toetuv immuunsus ei ole täielikult kadunud, ilmnes BA.2.75.2 puhul palju suurem resistentsus kui varasemate variantide korral, mis on suuresti tingitud kahest mutatsioonist valgu retseptoriga seonduvas domeenis,» ütleb uuringu peamine autor Ben Murrell, Karolinska instituudi mikrobioloogia, kasvaja- ja rakubioloogia osakonna dotsent.

Uuring näitas, et 75 Stockholmi veredoonori seerumiproovide antikehade tõhusus oli BA.2.75.2 vastu vaid üks kuuendik võrreldes sellega, mida need pakuvad praeguse domineeriva variandi BA.5 vastu. Seerumiproovid koguti kolmel ajaperioodil: eelmise aasta novembris enne omikroni tekkimist, aprillis pärast USA-s toimunud suurt nakkuslainet ja augusti lõpust septembri alguseni pärast BA.5 variandi domineerimist.

Uuringu kohaselt suutis ainult üks testitud kliiniliselt saadaolevatest monoklonaalsetest antikeharavidest, bebtelovimab, uut varianti tõhusalt neutraliseerida. Monoklonaalseid antikehi kasutatakse viirusevastase ravina inimestel, kellel on suur risk haigestuda raskesse Covid-19-sse.

BA.2.75.2 on teise omikroni alamvariandi BA.2.75 muteeritud versioon. Alates sellest, kui alamtüvi esmakordselt sel sügisel avastati, on see levinud mitmesse riiki, kuid siiani on see moodustanud registreeritud juhtudest vaid väikese osa.

Suurenenud nakkusoht

«Nüüd teame, et see on üks tekkivatest sarnaste mutatsioonidega variantidet, mis tõenäoliselt lähitulevikus domineerima hakkavad,» ütles Murrell ja lisas, et «peaksime eeldama, et nakatumine kasvab sel talvel.»