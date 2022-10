Haigekassa on vaktsiinikahjude hüvitisteks maksnud 54 000 eurot

Vaktsineeri.ee andmetel on 1154-st Haigekassale esitatud taotlusest 755 saadetud ravimiametile hindamiseks. Neist 285 on saanud hinnangu ning hindamata on veel 470 taotlust.

Rahuldatud on 19 taotlust kogusummas 54 000 eurot, 17 juhul on inimesele määratud mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse eest madalaim võimalik hüvitis summas 2000 eurot ning kahel juhul on määratud keskmise raskusega raske tervisekahjustuse eest 10 000 eurot.

MTÜ Ikkagi Inimesed eestvedaja Riina Küti sõnul on vaktsiinikahjustuste raporteerimis- ja menetlusprotsess ebakorrektne nii juriidiliselt kui ka sisuliselt ning 19 rahuldatud taotlust ei näita mitte seda, et meil on nii vähe vaktsiinikahjustustega inimesi, vaid just probleeme menetluses.

Küti sõnul teevad nad oma meeskonnaga kõik võimaliku, et aidata vaktsiinikahjustusega inimestel jõuda vajaliku diagnoosi ja ravini. «On selge, et meil on täna teadmata palju inimesi, kes vaktsineerimise tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu abi vajavad, kuid ise selle tee läbi käinuna tean, kui keeruline ja raske see protsess on,» tõdes Kütt.

«Oleme kaasanud erinevad oma ala eksperdid ning püüame mõjutada nii seadusandliku kui ka sisulise poole eest vastutavaid ametkondi, et täna abita jäänud inimesed saaksid vajaliku riigi toe ning nad ei oleks enam oma suure mure ja tervisekahjuga üksi – olgem ausad, nemad ju panid heas usus ja lootuses õla alla aga jäid ise kannatajaks just vaktsineerimise tõttu. Neid inimesi on väga vähe võrreldes nendega, kes vaktsiinist kasu said, kuid nad on olemas siin meie kõrval ja vajavad päriselt abi,» sõnas Kütt.