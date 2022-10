Vähki ravivad vaktsiinid - lootusrikas reaalsus

Ajalehes The New York Times kirjeldatakse Johns Hopkinsi ülikoolis läbiviidud katset pankreasevähi patsientidega, mille eesmärgiks oli vaktsiinikandidaadi ohutuse kontroll. Katses osales tosin inimest, kellel oli geneetiliselt suur risk kasvaja arenguks ning kellel leitigi algstaadiumis kasvaja. Pankreasevähk on paraku üks kasvajatest, millele saadakse tavaliselt jälile liig hilja. Neil inimestel õnnestus aga oma veel väikesest kasvajast vabaneda kirurgilisel teel. Samas on risk, et kasvaja tuleb sellisel juhul paari aasta jooksul metastaseerununa ja surmavana tagasi, üle 70 protsendi. Kõik patsiendid said pärast algstaadiumis kasvaja eemaldamist uut vaktsiini ning mitte ühelgi pole kahe aasta jooksul vähk tagasi tulnud. Nüüd on vaktsiini saanud ka esimesed patsiendid, kellel on küll geneetiline eelsoodumus, kuid kasvajat veel pole. Kas vaktsiin ka siin toimib ja kui kaua toimib, näitab muidugi aeg, kuid esimesed tulemused on väga lootustandvad.