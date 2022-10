Teadlased avastasid, kuidas anda artriidile tagasilöök

Ajakirjas PLOS One avaldatud uuringus kirjeldavad biokeemik dr Patrick Griffin ja kolleeg dr Mi Ra Chang valku, mis juhib aktiivsust kondrotsüütides – rakutüübis, mis säilitab liigeskõhre tervena.

Kui inimesed vananevad ja liigeseid koormavad, hakkavad nende kondrotsüüdid niiöelda üles ütlema. Florida ülikooli meeskond leidis, et spetsiifilise valgu aktiveerimine nendes rakkudes, mida nimetatakse RORβ (beeta), võib taastada mitu tervete liigeste jaoks vajalikku tegurit, aidates põletikku kontrolli all hoida. RORβ aktiveerimine võib seega olla kasulik uus strateegia osteoartriidi ennetamiseks või edasilükkamiseks, ütles Griffin, molekulaarmeditsiini professor ja Scrippsi biomeditsiiniuuringute teadusdirektor.

«Inimesed vajavad osteoartriidi ravimit, mis kõrvaldaks kõhre kahjustuse ja kurnatuse algpõhjuse, kuna praegu puuduvad haigust modifitseerivad ravimid probleemile, mis on USA-s puude põhjus number üks,» ütles Griffin. «Kuigi meie töö on varajases staadiumis, viitab meie uuring sellele, et tuumaretseptor RORβ võib kujutada endast uudset terapeutilist sihtmärki kõhrekahjustuse eest kaitsmisel ja võib-olla ka kõhre regenereerimise käivitamiseks.»