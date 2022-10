Põhjalik ülevaade: milliseid hallitanud toite on siiski veel ohutu süüa?

«Soovitame mitte tarbida toiduaineid, mis on ilmselgelt mädanenud või kasvatanud endale olulisel määral hallitust. See soovitus puudutab eriti haavatavamaid riskirühmi (lapsed, eakad, rasedad), kel on pisut nõrgem immuunsüsteem. Kuigi hallituse saab toidult sageli eemaldada, võib sellesse siiski jääda silmale nähtamatuid toksiine, seega pole hallituse eemaldamisel mingit garantiid, et toitu on ohutu süüa,» edastas amet.

Toidud, mille puhul võib hallituse tõenäoliselt eemaldada ning neid edasi süüa:

Salaami ja vinnutatud singid. USA põllumajandusministeeriumi (USDA) kinnitusel on normaalne säilitada neid toatemperatuuril, sealjuures võib neile tekkida peale ka õrn hallitusekiht. Kui see singi pinnalt ära kraapida, on veel turvaline seda liha süüa.

Kõvad juustud. Näiteks parmesani ning Grana Padano juustu puhul on vähetõenäoline, et juustu pinnale tekkinud hallitus tungiks sügavamale toidu sisse. Hallitanud koha võib ära lõigata 2-3 sentimeetri kauguselt ja silmas peaks pidama, et nuga ei puutuks hallitusega kokku. Edaspidi võiks sellist juustu säilitada kile sisse pakendatult külmikus.

Hallitusjuustud. Gorgonzola, Stilton ja Roquefort juustud on valmistatud hallituse baasil, mistõttu on neidki turvaline süüa.