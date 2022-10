Lätis muudeti esimest korda alaealise sugu

Laste Psühhiaatriakliiniku juhataja Nikita Bezborodovs ütles, et pärast mitmeid nõupidamisi, kus osalesid paljud arstid, psühhiaatrid, psühholoogid, endokrinoloogid ja teised spetsialistid, otsustati hakata tegema ühele alaealisele sugu muutvat hormoonteraapiat. Isiku soomuutus on ka seaduslikult registreeritud.

Lastepsühhoaterapeut Nils Konstantinov märkis, et sugu on inimese üks loomulikumaid omadusi. Noortel, kellel on enda keha aktsepteerimisega raskusi, pole probleemiks nende keha, vaid see, kuidas nad oma keha tajuvad. «Me saame neid aidata mitte bioloogilise sekkumise, vaid teraapiaga.»

Dr Bezborodovs ei nõustunud selle väitega, öeldes, et on noori inimesi, kes vajavad bioloogilist sekkumist ja vastavat ravi. «Multiprofessionaalne meeskond peab tegema vahet, kas on suur bioloogiline ebakõla või mingi muu probleem.» Arst lisas, et keegi Lätis ei paku alaealistele soovahetust, kuid vastav seaduslik regulatsioon peab olema. Viimase kuue aasta jooksul on Lätis diagnoositud sooidentiteedi probleemid umbes 50 noorel.