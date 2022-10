Kuidas insuldist kiiremini taastuda

Professionaalsus ja asjatundlikkus tagab edu! Insuldihaiget aitab nii esmane kiire abi kui ka taastumisel asjatundlik ning toetav tugisüsteem.

“Väga oluline on pöörata tähelepanu haigete ja nende lähedaste emotsionaalsele toimetulekule. Taastusravi fookuses on ka vaimne tervis, et inimesed saaksid haigestumise järgselt võimalikult hästi oma eluga edasi liikuda," sõnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühholoog Triin Orunurm.