UURING ⟩ Kaks tegurit võivad mõjutada koroona põdemise raskust

«Ükski inimene pole igas mõttes 100% terve,» ütles mikrobioloogia, immunoloogia ja rakubioloogia osakonna teadur Katherine Lee. «Meie keha toimimises on alati erinevusi ja need võivad lõpuks mõjutada seda, kuidas me kõigele reageerime. Nii et ma arvan, et niipea, kui hakkame neid erinevusi ja muutusi – ainevahetushaigusi ja olemasolevaid seisundeid – arvesse võtma, siis saame rohkem teada, miks vaktsiinid ja ravimid võivad olla osal inimestest vähem tõhusad.»