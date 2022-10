Laste saamiseks pole tulevikus vaja enam naist ega meest

Meeskond ütleb, et see meetod võib aidata vähendada elusloomade katsetamise vajadust ja võib lõpuks saada siirdamiseks mõeldud kudede ja elundite rikkalikuks allikaks.

«Embrüo on parim organite valmistamise masin ja parim 3D-bioprinter – püüdsime jäljendada seda, mida see teeb,» ütles uuringu juhtivteadur professor Jacob Hanna. «Selle asemel, et töötada välja iga rakutüübi – näiteks neeru või maksa – kasvatamiseks erinev protokoll, võib meil ühel päeval olla võimalik luua sünteetiline embrüotaoline mudel ja seejärel isoleerime vajalikud rakud. Me ei pea tekkivatele organitele dikteerima, kuidas nad peavad arenema. Embrüo ise teeb seda kõige paremini.»