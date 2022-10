Loe, kuidas vältida hammaste logisema hakkamist ja välja kukkumist

Peamiselt kirjeldasid uuringule vastanud, et nende proteesid ei püsi või hõõruvad ja nendega ei ole võimalik kõiki toite süüa. Siin on dr Sinijärve sõnul peamiseks põhjuseks see, et meil on levinumad suust eemaldatavad proteesid, aga ka proteeside vanus ja puudulik proteeside hooldamine.