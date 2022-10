Apteeker annab nõu: milline on õige valuvaigisti peavalu korral?

Kõige levinumaks peavalu tüübiks on Hirvlaane sõnul pingepeavalu, migreen, viiruste või allergia tõttu tekkinud peavalu. «Pigepeavalu tekib sageli pärast pingelist sündmust või tugevaid negatiivseid emotsioone või ka siis, kui õlad ja kael on pinges. Tavaliselt valutab siis sageli kael, kukal ja õlalihased, mis lähevad krampi,» kirjeldas ta.

Peavalu võib kaasa tuua ka teised sümptomid

Kuid miks tekib peavalu sageli just siis, kui inimene on nakatunud viirusega või on toimunud mõni allergiline reaktsioon? Sellel on lihtne põhjus. «Nina limaskestad lähevad tursesse ja rõhk põskkoobastes tõuseb. Sellisel juhul on peavalu just otsaesisel ja võib kaasneda ka kõrvavalu,» selgitas Hirvlaan.