See on põievähi kõige levinum varane tunnus

Arsti juurde tasub pöörduda ka siis, kui urineerid rohkem kui tavaliselt või kui see on muutunud valulikuks, uriin on muutnud värvi, tunned vajadust suunduda tualetti, ehkki põis on tühi. Ning kui on raskusi urineerimisega – seda ei saa teha üldse või väljub uriini väga vähe, soovitab WebMD.