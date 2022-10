Tunned pidevat külmatunnet? Põhjuseks võib olla mitu haigust

Kui su käed ja jalad on jääkülmad, kuid ülejäänud keha tunneb end hästi, võib olla tegi verevarustuse probleemiga. See on märk, et süda ei pumpa nii efektiivselt verd. Käte ja jalgade jäisus võib viidata ka südamehaigusele või arterite ummistusele. Suitsetamisega kaasnevad samuti vereringe häired, sest suitsetamine ahendab veresooni.

Kehamassiindeks ja kaal mõjutab sooja tajumist, kuid see sõltub ka lihasmassi ja rasva osakaalust kehas. Lihaste ainevahetus on aktiivsemad ja need toodavad rohkem sooja. Rasv on isolaator ja võib vähendada sooja kaotamist. Kiire kaalu langetamine või rangete reeglitega toitumine võib külmatunnet põhjustada, sest keha vajab sooja tekitamiseks kilokaloreid. Vähendades energia tarbimist, kahaneb ka energia, mis keha soojas hoiab. Lisaks on meie kehad programmeeritud nälgimist ennetama. Kui piirata kilokalorite hulka või langetada kiiresti kaalu, proovib keha end nälgimisest päästa ainevahetuse aeglustumisega. See tähendab aga, et põletatakse vähem energiat, mis põhjustab ka külmatunnet.