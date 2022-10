Riigikogu liikmed moodustasid vaktsiinijärgsete terviseprobleemide lahenduste toetusrühma

Toetusrühma esimees Hele Everaus sõnas, et vaktsineerimistel on ajalooliselt väga oluline roll paljude haiguste leviku ärahoidmisel, kuid samas tuleb arvestada, et nii ravimid kui ka vaktsiinid pole sajaprotsendiliselt ohutud.

«Eriti nõudlik on üldsus vaktsiinide suhtes, sest reeglina vaktsineeritakse terveid inimesi. Inimesed, peavad riske teadma. Vaktsineerimisprogrammide edu aluseks on usaldus. Usaldus põhineb avatusel kõikide andmete osas. Vaja on süstemaatilist vaktsineerimisjärgsete tervisekahjustuste registreerimist ja analüüsi, samuti ka igakülgset abi vaktsineerimisjärgsete tervisekahjustustega inimestele,» selgitas ta.