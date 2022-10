Uus leid annab ette teada, kui tõhusaks osutub igal inimesel koroonavaktsiin

Mõistmine, kuidas see konkreetne geneetiline variant võib suurendada inimese immuunvastust vaktsineerimisele, pakuks teadlastele olulisi vihjeid tulevaste vaktsiinide täiustamiseks. Uuringus oletatakse, et geenivariant aitab immuunrakke tõhusamalt siduda vaktsiinides sisalduvate koroonaviiruse ogavalkude antigeenidega. See võib kaasa tuua parema immuunsüsteemi B-mälurakkude aktiveerimise ja T-rakkude parema paljunemise.

Adam Finn Bristoli ülikoolist nimetas uue uuringu tulemusi «veenvaks» ja «jõuliseks». Ta ütles, et kuigi need uuringud on olulised, et aidata mõista, kuidas vaktsiinid toimivad, viitavad need ka tulevikule, kus vaktsiinid võivad olla tõhusamad, kuna need on kohandatud vastavalt inimese individuaalsele geneetilisele struktuurile.

«Lõppkokkuvõttes võib see kaasa tuua vaktsiinid, mis on loodud selleks, et pakkuda tugevamat kaitset inimestele, kelle immuunreaktsioon võib muidu olla liiga nõrk,» ütles Finn, kes ei olnud uue uuringuga seotud. «Ühel päeval, pigem kaugemas tulevikus, võivad olla erinevad vaktsiinid, mis on loodud erinevatele inimestele, kes on klassifitseeritud nende immuunsüsteemi geneetika järgi, kas üksikisiku või tervete kogukondade tasandil erinevates kohtades üle maailma.»