Loe, milliste probleemidega annab märku eesnäärmevähk

Eesnäärme muutused Pokkeri sõnul alati tervist ei ohusta ja ravi ei vaja. 75 protsenti juhtudest ei ole üldse pahaloomulised muutused või on need arsti sõnul sedavõrd väikese riskiga metasteerumisele, et patsient ei vaja ravi ja jääb jälgimisele.

«Anatoomiliselt paikneb eesnääre selliselt, et sealt läheb läbi kusetee ning esimene sümptom, mida märgatakse ning mis peaks alarmeerima, on urineerimisprobleemid,» selgitas Pokker.

«Need võivad olla erinevad ja seal taga ei pea olema alati kasvaja, sest küllalt sageli esineb ka healoomulist eesnäärme suurenemist. Kuid kindlasti on tarvilik uurida ning teha kindlaks põhjus,» lisas ta.

Probleemi aitab tuvastada PSA analüüs, mida määratakse 50+ vanuses meestele. PSA analüüs annab märku, et midagi võib valesti olla, sest mida suurem on PSA väärtus, seda suurem on tõenäosus, et tegu on eesnäärmevähiga. Põhjused kõrgenenud PSA taga võivad olla aga ka lihtsamad.

Mida saavad mehed ise enda heaks teha ning millal tuleks kindlasti pöörduda arsti juurde vältimaks eesnäärmevähi riski?

«Kindlasti ärge ravige end ise. See on probleem, millega oleme kokku puutunud. Mehed ju teavad, et midagi on valesti. Info eesnäärmevähist on paljudest kohtadest läbi käinud ning julgen väita, et valdav enamus meestest teab ka sümptomeid, mis võivad sellele haigusele viidata,» tõdes dr Pokker.

«Siis võetaksegi appi lihtsamad vahendid, ostetakse apteegi käsimüügist Prostamol Uno või muu preparaat, mida naabrimees soovitab, ja arsti juurde ei pöörduta.