SMS-teavitus aktiveeris naisi rinnavähi sõeluuringul osalema

Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv peab SMS-teavitust sõeluuringule kutsumisel tulevikusuundumuseks. «Kuna vahekokkuvõtte tulemused viitavad, et kevadise rinnavähi sõeluuringu ennetuskampaania «Sina oled oma rinna hoidja» ajal alustatud SMS-ide saatmine on olnud tulemuslik, jätkame teavitamisega ka uuel aastal,» kinnitas Parv.

SMS-ide positiivset mõju ja aina kasvavat hõlmatust näitab ka see, et kui eelmisel aastal osales esimese üheksa kuu jooksul sõeluuringul 45 protsenti kutsututest, siis tänavu on sama aja jooksul uuringul käinud 49 protsenti sihtrühma naistest. Kogu eelmise aasta jooksul võttis rinnavähi sõeluuringust osa 60 protsenti kutsututest.

«Huvitava muutusena saab välja tuua, et kaks aastat tagasi sõeluuringul osalenud naised reageerisid SMS-kutsele aktiivsemalt kui esimest korda sõeluuringule kutsutud naised. See näitab, et uuringul osalemise soodustamiseks on pideva kontakti hoidmine kutsututega oluline,» märkis Parv.

Tänavu kutsuti sõeluuringule 84 000 naist, kellest augustikuu seisuga olid ligi 24 000 saanud lisaks tavapärasele sõeluuringu kutsele ka SMS-teavituse mammograafiabussi jõudmisest elukoha lähedusse. Tervisekassa statistikast selgus, et kõige aktiivsemalt reageerisid kutsele Võru-, Järva- ja Läänemaa naised.

«SMS-ide mõju on kõige suurem maapiirkondades, kuna seal sõltutakse mammograafiabussi ajakavast rohkem kui suuremates linnades, kus saab sõeluuringut teha ka raviasutuses,» selgitas Parv.

Kogukonnad panustavad osalusaktiivsuse kasvu