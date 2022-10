Vaata, milline levinud ilutoode tõstab naiste vähiriski

Uuringud on varem viidanud sellele, et juuksesirgenduskemikaalid on seotud teatud hormoonidega seotud vähktõve, sealhulgas rinna- ja munasarjavähi suurenenud riskiga. Nüüd seob uus uuring juuksesirgendustoodete kasutamise suurenenud riskiga vähkkasvajate tekkeks emakas. Teadlased märkisid, et mustanahalised naised võivad olla nende toodete suurema kasutamise tõttu rohkem mõjutatud.