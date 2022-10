Miks tekib kõõm ja kuidas ebamugavast probleemist lahti saada?

Kuidas kõõma teket ennetada?

Esiteks tuleks kindlasti tähelepanu pöörata oma hügieenile. Piisavalt sage pea pesemine hoiab peanaha puhtana ning vähendab sügelust ja ebamugavustunnet. Pead sügades võime tahtmatult kanda peanahale mustust, mis võib aidata kaasa kõõma tekkele. Leida tuleks just endale sobiv pesukordade arv – kuiva peanaha puhul on pesemise vajadus harvem kui rasuse peanaha puhul.

Oluline on ka stressitaseme kontrolli all hoidmine, kuna kõõma tekitava seene Malassezia vohamise põhjuseks on just stress ja immuunsuse langus.