Salakaval haigus borrelioos on hästi alluv antibiootikumravile

Oluline oleks meenutada, et borrelioosi diagnoos algab kliinilise pildi hindamisest ja alles seejärel tuleks vajadusel teostada laboratoorsed uuringud mitte vastupidi. Seroloogiliste testide tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada, et puugirohketes piirkondades, sealhulgas Eestis, on paljudel inimestel olemas borreeliavastased antikehad veres, ilma et nad teadaolevalt põdenud oleks. Antibiootikumraviga antikehade olemasolu me mõjutada ei saa.