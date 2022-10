Tasub teada: mis juhtub alla neelatud nätsuga, kas vürtsikas toit põhjustab haavandeid?

Närimiskummi seedimiseks kulub aastaid

Kuna närimiskumm ei lahustu suus ja seda ei lagunda ka seedemahlad, siis võib tunduda, et alla neelates läheb näts soolestikku ja jääb sinna kauaks pidama. Muretsemiseks ei ole aga põhjust – närimiskumm ei kleebi sooleseinu omavahel kokku. Soolestiku rütmiline liikumine viib nätsu edasi koos muu soolesisuga ning väljutab selle paari päeva pärast.

Vürtsikad toidud põhjustavad haavandeid

Sageli arvatakse, et vürtsika toidu söömisest tekivad maohaavandid. Tegelikult on enamik mao limaskesta haavanditest tekkinud Helicobacter pylor'i (H. pylor) nimelise bakteri tekitatud põletiku tõttu. Maole avaldavad kahjustavat mõju ka mitmed valuvaigistid , nagu näiteks aspiriin, ibuprofeen, naprokseen. On tõsi, et vürtsikad toidud võivad halvendada haavandite olukorda, kuid ei ole nende otsesed põhjustajad.

Raskete asjade tõstmine tekitab songa

Song ehk hernia on kõhukoopa elundi või selle osa väljasopistumine läbi kõhuseina nõrkade kohtade nahaalusesse koesse. Songa teket võib seostada raskete asjade tõstmisega, kuid seda võib soodustada ka pikaaegne kõhukinnisus, tugev köhimine, rasvumine. Kõhuseina nõrkus võib olla ka kaasasündinud. Kõige sagedasemad on kubeme- ja kõhuseinasongad; ravi on kirurgiline.

Maksatsirroos tekib ainult alkohoolikutel