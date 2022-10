Tasub teada: kas kõhus olev kasvaja annab tunda?

Stress tekitab soolehaigusi

Kuigi stress võib paljusid terviseseisundeid halvendada, ei ole põletikulise soolehaiguse selged põhjused teada. Ärritunud soole sündroom (IBS), krooniline soolepõletik Crohni tõbi ja haavandiline koliit on sageli otsese tekkepõhjuseta. Uuringud näitavad, et geenide roll haigestumises on suur. Bakterite või viiruste põhjustatud muutused keha immuunsüsteemis võivad samuti tekitada soolehaigusi.

Tsöliaakia tähendab elamist pideva valuga

Tsöliaakia ehk gluteenitalumatus on haigus, mille puhul keha immuunsüsteem ründab iseenda kudesid, kui inimene on söönud nisu, rukist, otra või kaera sisaldavat toitu. Levinuim haigustunnus ei ole valu, vaid ebamugavustunne maos, soolegaasid ja kõhulahtisus; samas võivad need nähud ka puududa. Muude sümptomitena võib esineda aneemiat, luude hõrenemist, depressiooni, kasvuprobleeme ja nahalöövet, mida nimetatakse herpetiformseks dermatiidiks (HD). Tsöliaakia diagnoosi saades on ainsaks raviks eluaegne range gluteenivaba dieet.