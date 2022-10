AVASTUS ⟩ Banaan on surmarelv koroona vastu

«Tol ajal arvasime, et MERS on suur sihtmärk, mille pärast olime mures selle 35 protsendilise suremuse tõttu,» ütles David Markovitz, Michigani ülikooli meditsiinikooli nakkushaiguste osakonna sisehaiguste professor. MERS ehk Lähis-Ida respiratoorne sündroom põhjustas 2015. aastal lühikese haiguspuhangu ja põhjustas 858 kinnitatud surma, vahendab Medical Xpress.

Ajakirjas Cell Reports Medicine avaldatud artikkel kirjeldab üksikasjalikult H84T-BanLeci efektiivsust kõigi teadaolevate inimest nakatavate koroonaviiruste, sealhulgas MERSi, algse SARSi ja SARS-CoV2, sealhulgas omikrontüve vastu.

«Kui ilmus Covid-19, tahtsime loomulikult uurida ravi potentsiaali ja avastasime, et see on efektiivne igat tüüpi koroonaviiruse vastu, nii in vitro (väljaspool elusorganismi) kui ka in vivo (elusorganismis),» ütles Markovitz. «See toimis nii loommudelites nina kaudu manustatult või profülaktiliselt või terapeutiliselt haiguse alguses.»

H84T-BanLec on saadud banaani viljadest eraldatud lektiinist, mis on süsivesikuid siduv valk. See saavutab oma märkimisväärse viiruste blokeerimisvõime, seondudes kõrge mannoosisisaldusega glükaanidega, polüsahhariididega, mis esinevad viiruste pinnal, kuid ainult väga harva normaalsetes tervetes inimrakkudes. Pärast seondumist ei saa viirus rakkudesse siseneda, et neid nakatada.

Meeskond tuvastas, et H84T-l tekib viiruse ogavalguga mitu tugevat sidet, mis ilmselt seletab, miks koroonaviirusel on raske olla lektiini suhtes resistentne, ütles Markovitz.

Vaatamata viirusevastasele potentsiaalile on lektiine traditsiooniliselt välditud võimalike ravimeetoditena, kuna need on valgud, mis võivad immuunsüsteemi potentsiaalselt kahjulikul viisil stimuleerida, selgitab Markovitz. Kuid H84T-BanLeci on selle mõju eemaldamiseks muudetud ja see ei näidanud loommudelites kahjulikku mõju.

Meeskonna sõnul on H84T-BanLec ainulaadne, kuna see on efektiivne nii koroonaviiruse variantide kui ka gripiviiruste vastu.

Markovitz ja meeskond loodavad alustada ka inimkatsetega. Töörühm näeb võimaliku kasutusviisina ninaspreid või -tilku, mida saab kasutada koroonaviiruse- ja gripinakkuste ennetamiseks või raviks haigushooajal ja pandeemilistes oludes. .